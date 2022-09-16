Зауральский пожарный завоевал бронзу Кубка России по суточному бегу

В городе Череповце Вологодской области с 16 по 18 сентября 2022 года прошел Кубок России по суточному бегу. В состязаниях принял участие командир отделения третьего караула пожарно-спасательной части №21 по охране Белозерского района 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Курганской области, мастер спорта Евгений Лаптев, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области.

В Кубке России участвовали сильнейшие спортсмены со всех уголков страны. 46-летний Евгений Лаптев смог улучшить свой прошлогодний результат. В 2021 году зауральский марафонец стал пятым на Кубке России в Москве и выполнил норматив Мастера спорта России. В этом году огнеборец завоевал бронзу Кубка России, пробежав за 24 часа 241 километр 242 метра и показав третий результат среди 14 участников.

Евгений Лаптев занимается бегом с 29 лет, начинал с коротких дистанций, потом перешел на бег в 100 км и суточный. Он считает, что на сверхмарафонских дистанциях важно уметь распределять силы, иметь сильный характер, волю, чтобы не сойти с дистанции досрочно. Также неоценима помощь тренера — Евгения тренирует Михаил Такунцев.

«Работаю в системе МЧС России с 2018 года, не раз участвовал в тушении крупных пожаров, в этом году в мае сутками тушили природные пожары. Физическая выносливость, которую нарабатываю тренировками, конечно, очень помогает в профессии — выполнять сложные задачи по ликвидации возгораний и спасению людей можно намного быстрее и легче», - признался огнеборец.

Фото ГУ МЧС по Курганской области.

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