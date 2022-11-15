Андрей Кочеров: «В кетовскую школу будет закуплено новое оборудование»

С нового года дети начнут обучаться в новой школе, которую по праву называют лучшей в Уральском федеральном округе. И действительно, в школе для детей обустроили всё – и 2 спортивных зала, и тренажёрный зал, и зал ЛФК и хореографии. Огромная столовая, которая за 2 перемены сможет вместить 1100 учеников, раздельные удобные спальни для «продлёнки» для младших классов – всё в школе впечатляет.

В кетовскую школу сегодня приехали губернатор Вадим Шумков и другие представители региональной и муниципальной власти.

Директор департамента образования и науки Андрей Кочеров заявил, что процесс выкупа здания был долгим, но всё равно завершился в пользу детей. Учащиеся с 3 четверти получат новое здание, которое соответствует требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, требованиям Роспотребнадзора.

По словам Кочерова, средства резервного фонда выделены не только на покупку здания, но и на закупку оборудования. Помимо специального оборудования для кабинетов физики, химии информатики, в каждом кабинете будет находиться компьютер для облегчения работы учителей. «Мы запускаем в полный рост «Цифровую образовательную среду», поэтому каждый учитель должен иметь возможность на своём рабочем месте внести данные об успеваемости, домашних заданиях. Интернет будет заведён в каждый класс», - сообщил директор департамента образования и науки Курганской области.

Напомним, денежные средства были выделены по обращению губернатора Курганской области Вадима Шумкова к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

Анастасия Пережегина.

Фото Николая Пушилина.