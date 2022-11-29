Банк Уралсиб готов участвовать в развитии экономики нашего региона

Рабочая встреча губернатора с главой объединённой Челябинской территориальной дирекции Банка Уралсиб Еленой Кукк прошла во вторник, 29 ноября. Вадим Шумков рассказал о мерах поддержки, которые сейчас действуют в Курганской области для инвесторов, планирующих открыть здесь новые предприятия или расширить действующие производства.

Спектр преференций для бизнеса весьма широк. Он включает более 50 мер поддержки. Это предоставление готовых площадок на индустриальных парках для компаний – резидентов. Они получают хорошие стартовые условия для развития производства, налоговые льготы и микрозаймы с пониженной ставкой. Кроме того, областной бюджет возмещает им половину затрат на оборудование, приобретенное по договору лизинга, и часть - на строительство модульных ферм и производственных зданий. Сейчас на территории региона реализуется порядка 650 инвестпроектов. Для их успешного развития востребованы и банковские продукты, выгодные для бизнеса.

Елена Кукк в свою очередь озвучила предложения Банка Уралсиб, которые могут быть полезны бизнес-сообществу региона. Заместителям губернатора Константину Ермакову и Владимиру Архипову, которые приняли участие в рабочей встрече, глава региона Вадим Шумков поручил детально рассмотреть эти предложения.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.