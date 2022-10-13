Депутатам Курганской облдумы рассказали о поддержке молочного животноводства в регионе

Сегодня, 13 октября на заседании комитета по аграрной политике и природным ресурсам областным депутатам рассказали о мерах поддержки молочного животноводства в регионе. В своем докладе директор департамента АПК Павел Кащеев сообщил, что на государственную поддержку животноводства в 2022 года из областного бюджета планируется выделить 401 млн рублей , что на 4 процента больше по сравнению с предыдущим годом. Из этой суммы только на развитие молочного скотоводства предусмотрено 112 миллионов рублей.

По утверждению Кощеева, субсидии за реализованное молоко получили 38 хозяйств на 80,7 млн. рублей.

Тем производителям, которые в своем хозяйстве содержат не менее 50 голов, предусмотрена субсидия в размере 1,2 базовой ставки. Таким образом объем субсидий на данный вид поддержки составит 220,2 млн рублей.

Директор профильного департамента также сообщил, что конкурс на субсидирование возмещения части затрат на содержание молочных коров от 200 голов по ставке 6000 рублей за голову будет проведен в ноябре текущего года.

«При формировании бюджета на будущие три года нужно сохранить все меры поддержки и сделать все возможное для развития молочного направления в животноводстве» - выразил мнение по этому вопросу председатель Дмитрий Фролов, напомнив о непростой ситуации и реалиях сегодняшнего дня.

Фото пресс-службы Курганской областной Думы.