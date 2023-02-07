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Глава Целинного округа Сытов ушел в отставку

Пояснил, что по состоянию здоровья.

7 февраля, 2023 - 14:22

Депутаты Думы Целинного муниципального округа досрочно прекратили полномочия главы округа Александра Владимировича Сытова. Накануне глава подал заявление об отставке по собственному желанию по состоянию здоровья.

Временное исполнение обязанностей руководителя власти округа возложено на заместителя главы Людмилу Акулову.

«Я хочу поблагодарить всех за совместную работу, - обратился к депутатам Сытов. - Спасибо целинникам, доверие которых я ощущал постоянно, помощь и поддержку Губернатора и Правительства области. Я уверен, что округу задан правильный вектор движения. И всё будет хорошо».

Фото от администрации Целинного муниципального округа в социальной сети «ВКонтакте»

7 февраля, 2023 - 14:22

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