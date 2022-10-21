Губернатор Шумков поделился впечатлениями о благоустройстве микрорайона Восточный в Кургане

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выложил в личном телеграм-канале сообщение, в котором поделился впечатлениями и фотографиями по благоустройству микрорайона Восточный в областном центре.

«Мкр. Восточный. Всегда считался символом необустроенности и плохих дорог. Последовательно меняем это восприятие. Прошлые годы поработали по дворам, фасадам, социальным объектам и ЖКХ», - написал глава региона.

В этом году, по словам губернатора, там ударно прошлись по дорогам.

«Много участков. Работы завершены практически везде. Тротуары завершаем сейчас», - дополнил свою запись Вадим Шумков.

Ранее в одном из постов в ТГ-канале губернатор заявил, что в Кургане ускоряются работы по тротуарам по улицам Куйбышева, Гоголя, Станционная.

По словам главы региона, идёт ремонт и восстановление тротуара по улице Горького: «Саму дорогу сделали от улицы Томина до Ленина, остаются съезды и доработки».

Фото из ТГ-канала губернатора Курганской области Вадима Шумкова.