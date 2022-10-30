Губернатор Шумков вновь высказался о ликвидации сараев, трущоб и мусора на берегу Битёвки

«После приведения в порядок ЦПКиО и части Битевки вопрос освобождения береговой территории, чтобы открыть вид на центральный парк с проезжей части, напрашивается сам собой», - отметил в личном телеграм-канале губернатор Вадим Шумков.

По мнению главы региона, нужно убирать сараи, трущобы, мусор, регулярно попадающий в реку, а также спрямлять и расширять дорогу в этом районе, по максимуму обезопасив движение машин и пешеходов и делать парковочные площадки.

«Когда эта территория будет расчищена и обустроена, общий вид будет потрясающий. Город станет еще красивее. А людям будет удобно и комфортно», - поделился мнением с подписчиками глава региона.

В августе этого года Вадим Шумков в ходе рабочей поездки по областному центру подчеркнул , что «недопустимо, чтобы одна из основных городских магистралей в центре была такой кривой и узкой, с неудобными тротуарами.

Тем более, что из-за старых домов частного сектора теряется вид на Центральный парк культуры и отдыха.

Фото Николая Пушилина.