Губернатор Вадим Шумков поставил задачу завершить строительство нового ДК в Звериноголовском к ноябрю 2022 года

В селе Звериноголовском завершается строительство нового современного культурно-образовательного центра, в котором будут созданы комфортные условия для проведения концертов и занятий творчеством и спортом для детей и взрослых. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал губернатор Вадим Шумков по итогам выезда в Звериноголовский округ 16 августа. По словам главы региона, к ноябрю строительство и отделочные работы должны быть завершены.

«Здание большое. Сюда же переедет часть сотрудников социальных отделов администрации. Большой красивый спортзал для ребят и взрослых жителей округа, - написал глава региона в социальной сети «Вконтакте».

Отметим, что в этот же день Вадим Шумков проконтролировал капитальный ремоно в центральной больнице Звериноголовского округа.

«Ремонт, благоустройство. Ввод дополнительных площадей рядом. Получилось неплохо. Остался второй этаж. Сделаем в следующем году», - сообщил глава региона.

Также в сообщении говорится, что в муниципалитете установлено несколько новых ФАПов , появились новые автомобили, которые могут выехать к сельчанам для оказания медицинской помощи.

Фото из официальной страницы губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова в социальной сети "Вконтакте"