Губернатор Вадим Шумков поздравил с праздником военных моряков

31 июля – День Военно-Морского флота

Уважаемые земляки, поздравляю вас с Днём Военно-Морского флота. Это праздник тех, чья судьба связана со служением Отечеству и морской стихией.

Немало жителей Курганской области в разные годы внесли достойный вклад в защиту морских рубежей Родины и сегодня стоят на страже безопасности нашей страны и ее жителей.

Российский флот - это сила и мощь, славные традиции, современные суда и новые технологии. Но самое главное - это сильные духом и самоотверженные, отважные люди, готовые в любой момент встать на пути врага. Это гордость нашей страны.

Благодарю всех ветеранов ВМФ, тех, кто сейчас служит на флоте, за приумножение мощи и морской славы России. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Губернатор Курганской области В.М. Шумков