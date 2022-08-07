Губернатор Вадим Шумков проинспектировал работу центрального рынка в Кургане

В субботу, 6 августа глава региона работу центрального рынка в Кургане на предмет того, как организованы ярмарки с продукцией местных производителей

Здесь постепенно завершается реконструкция. Покупателей встречают современные, чистые торговые ряды, есть кафе. На прилавки выложили местные торговцы выложили молоко, мясо, сыр, масло от предприятий и фермеров региона. По их словам, курганцы делают выбор в пользу местных товаров.

«На рынке завершается модернизация внутреннего пространства. Получается очень неплохо. Поменялась сама атмосфера, ушла грязь. В разы выросло представительство местной продукции от мясной до молочной. Многих фермеров и производителей знаю лично - торговаться неудобно» - отметил глава региона в своём телеграм-канале.

Бариза Кабжанова из Катайского района благодаря господдержке наладила небольшое производство сыров.

На прилавке ЗАО «Глинки» - несколько видов молочной продукции. В планах - увеличение объемов производства.

Глава К(Ф)Х Николай Басалаев привез на рынок свежее мясо. Он получил грант, как начинающий фермер и воспользовался льготным микрозаймом под 0,1%. Фермер также поделился с главой региона планами по дальнейшему развитию своего хозяйства.

Планирует поставлять на местный рынок свою продукцию и Федор Ярославцев, который запустил в Далматовском районе очередной инвестпроект по строительству новой молочной фермы.

На рынке появился цех переработки овощей. Планируется, что свежие фермерские морковь, капуста, свекла, картофель нарезанные и упакованные в вакуум, будут поставляться в учреждения соцсферы города.

Купить продукцию местных фермеров и мастеров можно не только на центральном рынке. Ярмарочная торговля организована у ТЦ "Воробьёвы горы" и "Пушкинский", центра "Современник" и магазина "Ежевика" во 2-м микрорайоне в Заозёрном, на Кировском рынке. Как подчеркнул Вадим Шумков, развитие ярмарочной торговли решает сразу несколько задач - жители получают возможность купить вкусную и полезную местную продукцию, сельхозтоваропроизводители - новый рынок сбыта без посредников, а создаваемая конкуренция сдерживает рост цен.

Депутат облдумы Евгений Кафеев сказал, что развитие ярмарочной торговли даёт новые возможности.