Губернатор Вадим Шумков провел встречу с новым начальником Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел рабочую встречу с вновь назначенным начальником Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям Юрием Кудрявцевым.

В ходе встречи губернатор и руководитель погрануправления обсудили вопросы взаимодействия по выполнению задач, поставленных Президентом и Правительством России, отметили конструктивный подход в вопросах развития пограничных органов.

У региональных властей уже давно сложились тесные и конструктивные отношения с пограничным управлением, и правительство Курганской области готово и в дальнейшем к продолжению сотрудничества.

В рамках встречи также обсудили вопросы контроля за соблюдением пограничного режима, а также работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Юрий Кудрявцев назначен на должность Указом Президента Российской Федерации. Ранее он проходил службу в погрануправлениях по Чеченской республике, Хабаровскому краю, Карачаево-Черкесской республике. Награждён медалью «За отличие в охране государственной границы».

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.