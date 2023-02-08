Каширинскую школу планируют отремонтировать в ближайшее время

«В 2024/25 планируем капитальный ремонт школы. Директор школы - умница. Справимся», - сообщил в личном телеграм-канале губернатор Вадим Шумков в ходе посещения Каширинской школы.

Глава региона также похвалил пришкольный музей и его заведующего Андрея Белоусова: «Нам бы везде таких людей, увлеченных и горящих своей работой».

Рядом идёт ремонт дома фондом капремонта, который предполагается закончить до лета. Подрядчик пока работает в графике. В прошлом году в селе Каширин привели в порядок центральную дорогу. В это же время был сделан ремонт и школьного спортзала.

«Попросил добавить благоустройства в центре села. Основная рекреационная площадка уже сделана в прошлом году, однако надо, по его словам, наращивать», - добавил губернатор.

Вадим Шумков сообщил, что сделал местному главе замечание по качеству содержания дорог.

Он также поделился планами по ремонту в ближайшем будущем детского сада: «Сейчас уточним объем работ и этапы ремонта объекта».