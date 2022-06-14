Каждый четвертый курганец получает социальные компенсации и выплаты

Сегодня в России отмечается день социального работника. Его празднование — это благодарность общества за их труд, доброе сердце и отзывчивость к людям, которые нуждаются в помощи: пенсионеры, инвалиды, дети-сироты, многодетные и малообеспеченные семьи, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также другие категории граждан.

День социального работника появился в календаре официальных профессиональных праздников России сравнительно недавно. 27 октября 2000 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ №1796 «О Дне социального работника», который предписывал установил установить этот праздник и отмечать его 8 июня.

Глава государства остановился на этой дате не случайно. Ее выбор напрямую связан с историей социальной работы в России. Именно в этот день почти 300 лет назад, 8 июня 1701 года император Петр I издал Указ №1856 «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельней нищих, больных и престарелых». Он предписывал, что «на 10 человек нищих и больных в богадельнях должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всяко им вспоможение чинил».

За многие годы своего становления и развития Служба социальной защиты населения Курганской области прошла непростой путь. В настоящее время в регионе функционирует 11 управлений социальной защиты населения, которые предоставляют различные компенсации и выплаты более 200 тысячам жителей региона. Также действуют 12 стационарных учреждений, которые оказывают услуги нуждающимся категориям граждан.

Ежегодно свыше 50 тысяч зауральцев получают различные виды социальных услуг. Развивается и совершенствуется система социальной помощи семьям с детьми. В регионе действует 4 организации для детей-сирот, Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, Курганский центр социальной помощи семье и детям.

Сегодняшний праздник отмечают не только собственно социальные работники. Но также педагоги, психологи, медицинский персонал, повара, юристы, экономисты, программисты и все те, кто трудится в органах соцзащиты. Они посвятили свою жизнь благородной и бескорыстной профессии. Чистотой своих душ они делают этот мир в глазах многих людей цветным и красочным, являются опорой для тех, кому в силу разных причин положиться не на кого.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.