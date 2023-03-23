Константин Ермаков провел рабочую встречу с членом ЦИК Людмилой Маркиной

Заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков сегодня, 23 марта, провел рабочую встречу с членом Центральной избирательной комиссии Людмилой Маркиной и председателем регионального избиркома Романом Скиндиревым. Участники обсудили подготовку к проведению выборов выборных лиц местного самоуправления, назначенных на 23 апреля.

По данным областной избирательной комиссии, в регионе состоятся 4 кампании: выборы депутатов представительных органов Варгашинского, Далматовского, Катайского и Притобольного округов. Также член ЦИК России примет участие в работе пленарного заседания Всероссийской конференции «Выборы и власть в современной России» 24 марта в Курганском государственном университете.

В облизбиркоме сообщили о том, что в регионе работает руководитель российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК Елена Осипова. Вместе с Людмилой Маркиной она приняла участие в работе круглого стола «Обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса».