Курганская область будет сотрудничать с городом Краснодоном Луганской народной республики

Правительство Курганской области администрация города Краснодона и Краснодонского района Луганской народной республики 22 августа, в День государственного флага России, заключили соглашение о сотрудничестве. Документ скрепили подписями губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава администрации города Краснодона и Краснодонского района (ЛНР) Сергей Козенко, сообщает пресс-служба главы региона.

«Вся страна включилась в оказание помощи Донбассу, Луганску и другим пострадавшим территориям. И Курганская область, жители которой уже собрали более 200 тонн гуманитарной помощи, тоже не осталась в стороне. Сбор помощи продолжается и сейчас. У нас отдохнули и продолжают отдыхать дети из ЛНР, местные коллеги помогают сотрудникам образовательных учреждений пройти обучение и перестроится на российские программы. Потому заключение сегодняшнего соглашения считаю логичным продолжением этой общей работы. На днях Краснодон получит строительные материалы, которые мы отправили для восстановления жилых и социальных объектов. Уверен, что эта и другая наша помощь поможет Краснодону и его жителям быстрее вернуться к нормальной жизни», - подчеркнул значимость соглашения Вадим Шумков.

В свою очередь Сергей Козенко поблагодарил Курганскую область и Российскую Федерацию за помощь и поддержку:

«Сегодня мы подписали соглашение с Курганской областью. Еще один партнер в нашем социально-экономическом развитии появился на территории Российской Федерации. Мы благодарны нашим партнерам из Курганской области, руководству Курганской области за ту, оказанную честь, быть партнером, ну и самое главное, что мы благодарны всей Российской Федерации за ту помощь, которую мы сегодня получаем».

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.