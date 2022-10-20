Курганские чиновники – самые открытые в России

Курганская область признана лучшим регионом России по работе с обращениями граждан. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг по внедрению платформы обратной связи, который составляет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

При составлении рейтинга Минцифры учитывает более 20 количественных и качественных показателей. В их числе – количество поступивших и отработанных органами власти сообщений от граждан, срок отработки обращений, уровень удовлетворённости граждан полученными ответами и т.д.

Отметим, что в Правительстве Курганской области внедрение платформы обратной связи курирует заместитель губернатора, руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи. Она отвечает за контакт регионального правительства с муниципальными органами власти, следит за их открытостью для местного населения, контролирует оперативность и эффективность реакций чиновников на обращения граждан.

По поручению губернатора Вадима Шумкова и под контролем Оксаны Куташи в Курганской области создан Интернет-портал «Обратись», куда зауральцы могут сообщать о различных проблемах – от бытовых до работы управкомпаний и общественного транспорта.

Помимо этого органы власти областного и муниципального уровня создали официальные группы в социальных сетях, а их руководители завели персональные страницы. Чиновники регулярно проводят прямые эфиры и телефонные «горячие линии» по актуальным вопросам, а также личный прием граждан.

Все эти способы обратной связи преследуют одну цель – устранить искусственные барьеры между властью и населением и помочь им наладить контакт, чтобы проблемы граждан оперативно решались на пользу всему обществу. Действия власти должны соответствовать народным чаяниям, убеждена команда курганского губернатора.

Добавим, что второе место в рейтинге Минцифры занял Санкт-Петербург, а третье – Сахалинская область. С полным вариантом рейтинга можно ознакомиться по ссылке.