Лариса Кокорина: «Большая семья – это большая радость и большое счастье»

Большая семья – это большая радость и большое счастье. Об этом вчера, 1 июня, в Международный день защиты детей, заявила заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина. Ее слова прозвучали на торжественной церемонии вручения знака отличия Курганской области «Материнская слава». Им награждаются женщины, воспитывающие пятерых и более детей, включая приемных.

- Иметь многодетную семью – непростой выбор, но очень благородный. Большая семья – это большая радость и большое счастье. Уверена, что тот труд, который вы сейчас вкладываете в воспитание своих детей, в дальнейшем воздастся вам сторицей в виде их любви и помощи, особенно когда они вырастут, - заявила Лариса Кокорина.

Первое награждение знаком отличия Курганской области «Материнская слава» произошло в 2008 году. С тех пор его получили 1140 жительниц нашего региона. На нынешней церемонии наградили шестерых из них.

Напомним, что знак отличия «Материнская слава» имеет три степени. Знака третьей степени удостаиваются матери, имеющие пятерых детей, второй степени – семерых, а первой – десятерых и более ребятишек. Помимо нагрудного знака награжденным полагается единовременная денежная выплата – 25, 50 и 100 тысяч рублей соответственно.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.