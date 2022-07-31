Малышев по поручению губернатора выезжал на осмотр строительства дороги в восточных районах региона

Заместитель губернатора Константин Малышев по поручению главы региона проконтролировал ход ремонта дороги Петухово - Частоозерье

Губернатор Вадим Шумков на своей странице «ВКонтакте» рассказал о ремонте трассы Петухово - Частоозерье https://vk.com/wall510423964_38444

По личному поручению главы региона сегодня, 30 июля, ход ремонта этой дороги проконтролировал заместитель губернатора Константин Малышев. Данная дорога имеет важное значение в транспортной сети - соединяет две федеральные трассы «Иртыш» и Подъезд к г. Ишим, которые ведут в Тюменскую область, Республику Казахстан и, что крайне важно для развития туристического потенциала региона - ведёт к нашему уникальному бальнеологическому курорту «Озеро Медвежье», по обновлению которого второй год также идут масштабные работы.

По словам главы региона, протяженность участков ремонта - 50,7 км: от федеральной трассы «Иртыш» до села Частоозерье. Стоимость работ оценили 798,6 млн рублей, привлеченные областью по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Подрядчик смог выполнить фрезерование на участке протяженностью 35 км и сейчас укладывает выравнивающий и верхний слоя покрытия.

На дороге установят четыре автобусные остановки, автопавильоны, светофоры, стационарное освещение, пешеходные переходы, а также по всей протяженности дороги нанесут горизонтальную разметку, появятся дорожные знаки.

Константин Малышев предположил, что ремонт дороги может повысить туристический потенциал курорта «Озеро Медвежье» и в целом транспортную доступность в населенных пунктах восточной зоны региона.

В 2021 г. выполнен ремонт дороги «Петухово – Частоозерье» - Курорт «Озеро Медвежье» - Жидки протяженностью 4,2 км, ведущей непосредственно к озеру.

Всего в 2022 году планируют отремонтировать и построить порядка 350 км дорог. В числе самых крупных региональных объектов ремонта, трасса Шадринск - Миасское; «Иртыш» - Песчанотаволжанское - Шадринск - Миасское; Далматово - Уксянское; Лебяжье - Мокроусово - Щигры - граница Тюменской области; участок дороги до села Половинное.

По информации пресс-службы губернатора со ссылкой на департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ по Курганской области.