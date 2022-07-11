МЧС предупредило курганцев о высокой пожарной опасности

По информации Главного управления МЧС России по Курганской области, сегодня, 11 июля, и в ближайшие дни по всей Курганской области ожидается высокая пожарная опасность – 4-й класс горимости леса. В регионе объявлен желтый уровень опасности из-за риска возникновения лесных пожаров.

Ранее, по инициативе губернатора Вадима Шумкова в Курганской области разработан специальный «светофор» – цветовой код по степеням метеорологической опасности, позволяющий оперативно координировать работу всех служб и информировать жителей региона о мерах безопасности, которые необходимо предпринять в случае погодной угрозы. Предложение внедрить такую систему Вадим Шумков озвучил на совещании с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в мае этого года, в пик пожароопасной обстановки в регионе.

Высокая пожарная опасность связана с установившейся на территории региона жаркой погодой. Сегодня, 11 июля, по данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в ряде районов Курганской области может достигнуть отметки в 34 градуса по шкале Цельсия. Специалисты отмечают, что при таких погодных условиях повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров, возникает угроза перехода очагов природных пожаров на населенные пункты.

Курганцев призвали соблюдать все требования пожарной безопасности.

Специалисты МЧС России напоминают, что если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у вас нет возможности своими силами справиться с его локализацией, предотвращением распространения и тушением пожара, немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей (специальные службы) о необходимости выхода из опасной зоны. Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. Выйдя на открытое пространство или поляну, дышите воздухом возле земли – там он менее задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Фото Николая Волкова.