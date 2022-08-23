На фестиваль «Батуринская святыня» прибудут полпред Якушев, губернатор Шумков и руководитель ИППО Степашин

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий», руководитель Императорского православного Палестинского общества Сергей Степашин сегодня, 23 августа, вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым посетят ряд объектов экономики и социальной сферы в Шадринске. Завтра, 24 августа, в центре внимания будут вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства, крупные проекты, которые планируется реализовать в Кургане.

В пресс-службе губернатора сообщили, что вечером 22 августа Сергей Степашин познакомился с туристическим потенциалом города Далматово - посетил современный спортивно-рекреационный парк «Березовая роща», Свято-Успенский Далматовский мужской монастырь, рядом с которым обустроена современная смотровая площадка, появились пешеходные дорожки, беседки, спортивные площадки, обновлен сквер Победы, стадион.

Сегодня Сергей Степашин вместе с главой региона примет участие в православном фестивале «Батуринская святыня» в селе Батурино Шадринского округа, который проводится в честь 205-й годовщины со дня рождения нашего известного земляка архимандрита Антонина (Андрея Ивановича Капустина).