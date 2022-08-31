Павел Титов: «Курганская область идет семимильными шагами»

Сегодня, 31 августа, с деловым визитом в Курганскую область прибыл руководитель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Павел Титов. Цель визита — увидеть своими глазами развитие Курганской области.

Павел Титов посетил ряд промышленных предприятий и новые индустриальные парки, пообщался с курганскими предпринимателями, выслушал их предложения и пожелания, после чего состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с правительством региона.

«Соглашение о сотрудничестве с любым регионом для Деловой России очень ценно. Это дает нам некий мандат для того, чтобы наши предприниматели чувствовали себя здесь комфортно. В случае Курганской области это уже происходит, мы подписываем сегодня символический договор, но для того, чтобы наши «делоросы», предприниматели в регионе были услышаны, для того,чтобы было плотное и регламентируемое сотрудничество с властями региона. В Кургане нас и так слышали прекрасно, но это дает стимул и приводит в официальный статус наше уже достаточно плотное сотрудничество», - отметил Павел Титов.

Заместитель губернатора Курганской области по экономике Владимир Архипов также отметил важность встречи и подписания соглашения:

«Основная совместная задача у нас с бизнес-сообществом «Деловая Россия» и с остальными бизнес-сообществами, это развитие экономики не только нашего региона, но и в целом страны. Мы подписали сегодня соглашение, все цели и направления которого мы будем реализовывать на территории региона. И мы их уже реализуем. Это и улучшение инвестклимата для ведения бизнеса, создание комфортных условий, это проработка совместно мер поддержек, которые реализуются на территории региона, это совместное продвижение тех предложений, которые реализуются и в рамках пандемии, и санкционного давления. Смысл всего этого, как раз работать на результат, на развитие экономики, на развитие наших предприятий».

Он также отметил, что открытый диалог с курганским бизнес-сообществом крайне важен.

«Мы всегда ведем открытый и частный диалог, наше общение сегодня это подтвердило. Мы говорим: здесь мы четко и оперативно отработаем, здесь необходимо какое-то время, чтобы проработать тот или иной вопрос, здесь необходимо подключить федеральный центр в лице Павла Борисовича и всех остальных коллег. В любом случае, те вопросы, которые сегодня были озвучены, ряд законодательных инициатив, ряд проблемных текущих вопросов, мы всегда проработаем, дойдем до сути, мы найдем решение в той или иной плоскости. Понимание есть, взаимодействие есть, будем работать, будем стремиться развить экономику Курганской области на более качественный уровень», - подчеркнул Владимир Архипов.

Также он привел предпринимателям ряд цифр для лучшего понимания текущей ситуации в регионе.

«Если взять сопоставимость бюджетов, численность населения с другими регионами, то видно, что нигде никакой регион не развивается так динамично, как сегодня Курганская область. Нет ни одной отрасли, где бы мы не работали. Это заслуга губернатора Курганской области, команды губернатора и вот таких бизнес-сообществ, как «Деловая Россия». Только совместно, только командой мы преодолеем все трудности, всю проблематику, которые сегодня есть, и выведем регион на новый, более качественный уровень развития и уровень качества жизни населения», - резюмировал заместитель губернатора.

В свою очередь, Павел Титов дал высокую оценку развитию Курганской области:

«Курганская область идет семимильнымпи шагами, это мы видим и в инвестиционном рейтинге регионов. Это большая заслуга региональных властей. Мне приятно видеть, что региональные власти и местные предприниматели поют в унисон и решают свои внутренние вопросы сами. И мы приехали только брать срез для федеральной повестки. Мы сегодня увидели и батарейки, и вездеходы, и много другого. Я даже вдохновился тем, что увидел. Это может не самые крупные предприятия, но в них все заложено для того, чтобы стать крупными, даже мирового масштаба».

Владимир Архипов резюмировал итог встречи:

«Представители «Деловой России» из других регионов уже сегодня перерегистрируются в Курганскую область для ведения своего бизнеса. Это и есть оценка той работы, которую мы проводим».

В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками.

Василий Малухин

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