С начала года курганцы задали органам власти более 10 тысяч вопросов на «Госуслугах»

Все больше россиян используют платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» для общения с органами власти. За первые шесть месяцев 2022 года граждане РФ оставили на платформе более 1,65 млн запросов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что о важности обратной связи от граждан неоднократно говорил Президент России Владимир Путин.

«Платформа обратной связи на Госуслугах как раз дает широкие возможности ее получения, а также позволяет решать не только системные, но и порой крайне важные точечные, индивидуальные вопросы наших граждан», — сказал Чернышенко.

После подачи обращения пользователь может следить за статусом его обработки, а по итогам оценить качество полученного ответа или решения, подчеркнул вице-премьер.

Платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» введена почти во всех субъектах РФ. Всего за время ее работы россияне направили органам власти около 9,5 млн сообщений. Из них более 50 000 поступили от жителей Зауралья. По данным Центра управления регионом Курганской области, самыми обсуждаемыми вопросами среди зауральцев стали: запись на вакцинацию от коронавируса и получение QR-кодов, качество получения медпомощи и проблемы с записью на прием к врачу, содержание и ремонт автодорог, благоустройство общественных пространств и содержание придомовых территорий.