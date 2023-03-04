Сенатор Муратов предложил ограничить действие закона "О госзакупках"

"Количество счетов, которые сковывают работу российских предприятий, лишают маневра взаимодействия с кооперацией. Самый парадокс заключается в том, что предприятие, имея деньги в банке на отдельном счете, не может ими воспользоваться и вынуждено брать кредит в этом же банке, чтобы оплатить комплектацию по другому идентификатору. На отдельных счетах головных исполнителей образуются огромные средства на остатках, которыми сложно воспользоваться", - рассказал Сергей Муратов.

1 февраля этого года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести мораторий до окончания СВО на применение положений Федерального закона "О госзакупках".

"Учитывая, что федеральные законы №44 (О госзакупках) и 223 (О контрактной системе) образуют единую законодательную базу регулирования государственной контрактной системы и закупочной деятельности, мною было предложено ввести мораторий на применение положений Федерального закона № 44 во взаимосвязи с Федеральным законом № 223", - написал сенатор.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию уделил особое внимание сфере оборонно-промышленного комплекса страны. Любой российский продукт должен иметь преференции перед зарубежным аналогом. Финансовые потоки должны быть направлены, прежде всего, в сторону отечественного производителя.