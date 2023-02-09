Шумков поздравил курганских авиаторов с профессиональным праздником

Дорогие земляки, сотрудники аэропорта, все, кто по зову души и долгу службы связан с гражданской авиацией, уважаемые ветераны летного дела!

В этом году страна отмечает юбилей - 100 лет истории отечественной гражданской авиации. В этой истории славные имена наших земляков, их достижения и упорный труд, настойчивость и любовь к небу, которая звала мальчишек из глубинки страны осваивать необыкновенно красивую романтичную профессию летчика.

Гражданская авиация Курганской области прошла разные периоды. С гордостью мы вспоминаем командиров экипажей, пилотов, штурманов, бортпроводников, технических специалистов, сотрудников всех служб курганского авиаотряда. Авиационный музей бережно хранит историю его становления и расцвета. С болью думаем, как чуть не потеряли воздушную гавань, которая в 90-е годы стала площадкой для игр. Сегодня аэропорт вновь встает «на крыло», активно преображается внутри и снаружи, меняется территория вокруг.

Аэровокзал встречает и провожает пассажиров в светлых современных залах, удобно продумана маршрутизация, обеспечена безопасность посетителей. Растет число направлений полётов. Федеральное агентство воздушного транспорта поддержало нашу инициативу по сохранению в 2023 году субсидированных авиарейсов из Кургана в Сургут, Сочи и Санкт-Петербург, что делает доступными эти популярные направления для жителей области. Курсируют рейсы в Москву и обратно.

Юбилейную дату все, кто связан с авиацией, в регионе встречают, уверенно глядя в будущее. Курганский аэропорт претерпевает свое второе рождение, развиваются авиаперевозки. Уверен, мы многого добьемся совместными усилиями.

Всех вам благ, дорогие земляки, жизнь которых связана с гражданской авиацией! С праздником, с юбилеем!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков