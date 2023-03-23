Шумков предложил вернуться к целевому распределению медиков и педагогов

«Когда говорим про необходимость внедрения планирования в вопросах управления, речь идет не только об экономике.

В стране с такими территориями и различиями социально-экономического развития этих территорий целевое распределение медиков и педагогов должно быть возвращено обязательно. И нет, в этом нет никакого посягательства на свободы», - написал в своем телеграм-канале губернатор Вадим Шумков.

По мнению главы региона, если молодой человек получает образование исключительно за счет государства, то государство вправе на несколько лет целевым образом планово направлять такого специалиста на работу, решая государственные задачи.