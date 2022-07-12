Теплотрассу по улице Максима Горького в Кургане полностью обновят

Подготовка к выполнению масштабных работ началась за год до их начала. Цель проекта – обеспечить жителей качественным тепло и водоснабжением. Замена теплосети будет проходить в три этапа: от улицы Томина до улицы Ленина, далее от Ленина до Пролетарской и в завершение - от Пролетарской до Савельева. Подрядчик – Курганская генерирующая компания обязуется завершить реконструкцию в договорный срок до 10 сентября.

«Во время проведения этих работ будет отключено горячее водоснабжение в этом районе, даже в тех домах, где оно сейчас есть, - сообщила глава города Кургана Елена Ситникова. – К сожалению, без этого никак не обойтись. Эти, подчеркну - временные - неудобства оправданы».

Исполнительный директор Курганской генерирующей компании Александр Прибылев отметил, что со стороны городских властей замене ветхих инженерных сетей сейчас уделяется должное внимание.

«Износ сетей нужно устранять, иначе мы придём к плачевной ситуации - подчеркнул Александр Прибылев. – Здесь мы проводим полный капитальный ремонт всей тепловой сети. Проводим замен старого оборудования, которому уже более пятидесяти лет на новое. Установку самого трубопровода выполняем с применением современной изоляции, не позволяющей агрессивной водной среде попадать на поверхность самой трубы. Коррозия исключена».

Синхронизация общих работ КГК и Водоканала, плюс создание системы ливневой канализации, а затем ремонт проезжей части на этом участке - всё это спланировано, и, в данном случае, говорит об эффективности использования бюджетных средств в интересах горожан. Цена вопроса по соглашению - двести двадцать миллионов рублей из городского бюджета. План выполнения работ и их качество будет контролировать департамент жилищно-коммунального хозяйства города Кургана.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.