В Катайске приступили к ликвидации многолетней несанкционированной свалки

В Катайске ликвидируют крупную несанкционированную свалку. Площадь рекультивированных земель составит 1,68 га. Работы будут проведены в 2023 году. На эти цели по личному обращению губернатора Курганской области Вадима Шумкова из федерального бюджета выделено более 28 млн рублей.

Несанкционированная свалка в Катайске была образована много лет назад. Она станет вторым объектом Курганской области, который будет ликвидирован в ходе реализации федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Ранее начались работы по рекультивации полигона по захоронению твердых бытовых отходов в Шадринске, которые могут завершить в 2023 году.

Для получения федеральных денег свалки сначала должны быть обследованы, внесены в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. На их ликвидацию надоеще разработать проектную документацию и пройти государственную экологическую экспертизу.

«Эта свалка эксплуатировалась длительное время без проектов, на неподготовленных территориях. Накопленные на ней отходы оказывают негативное влияние на состояние окружающей среды , кроме того, несут угрозу возгорания с переходом огня на сопредельные территории. Ликвидация таких свалок с рекультивацией занятых ими земель – одна из основных задач, которые нужно решить в ходе реализации национального проекта «Экология» в Курганской области», - цитирует слова директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Станислава Носкова пресс-служба губернатора.

В этом году дополнительное финансирование из федерального бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и других экологически опасных объектов выделено 24 регионам Российской Федерации, уточнили в пресс-службе губернатора Курганской области.

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