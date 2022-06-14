В Кургане началась работа по созданию еще одного индустриального парка

В Кургане появится ещё один индустриальный парк. Губернатор Вадим Михайлович Шумков 2 июня выехал на площадку и обсудил планы по размещению новых импортозамещающих производств и вопросы государственной поддержки с генеральным директором ООО «МобиДик» Александром Черняком, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

По информации пресс-службы, «Компания «МобиДик» начинает строить несколько новых заводов на заброшенной площадке. Общая площадь участка под застройку – почти 15 га. На ней будет построено и реконструировано 22 000 кв. м промышленных площадей. Работу получат еще более 300 человек», - записал губернатор в своём телеграм-канале.

Глава региона осмотрел действующие цеха ООО «МобиДик». Предприятие производит металлоконструкции для строительства газопроводов и нефтепроводов, термостабилизаторы грунта и термометрические скважины, благодаря которым происходит поддержание определенной температуры в почвах северных районов, а также снегоболотоходы с высокой проходимостью для транспортировки грузов и специализированного оборудования. Продукция предприятия работает в непростых условиях Крайнего Севера. Производитель утверждает, что продукция почти полностью производится из отечественного сырья и составляющих.

Черняк сообщил, что в разработке новый спиральный компрессор, которым заинтересовались другие компании.

«Есть, - говорит, - люди, которые ждут начала строительства нашего индустриального парка, готовы заходить в Курган».

Сейчас на предприятии работает около 200 человек. Особое внимание здесь уделяют не только новым разработкам, но и культуре производства, созданию условий труда с высокой заработной платой. На предприятии есть своя современная уютная столовая и даже удобные раздевалки с душевыми, созданы условия для отдыха.

Между тем, «МобиДик» строит завод по производству габионов в Варгашинском индустриальном парке, где есть площадка с готовыми сетями и существенные налоговые льготы. Именно поддержка и внимание властей региона во главе с губернатором Вадимом Шумковым к вопросам развития бизнеса, по словам Александра Черняка, позволяют динамично двигаться вперед.

Хозяин предприятия говорит, что в Курганской области очень хорошие условия для бизнеса.

«Мы могли идти долгим путём, а с поддержкой планируем реализовать проект в течение 1,5 – 2 лет. Без поддержки это было бы крайне сложно», - предположил генеральный директор ООО «МобиДик».

В пресс-службе губернатора отметили, что индустриальные парки также созданы в Кургане (три площадки) и Шадринске. Всего в регионе в ближайшие годы в общей сложности планируется создать девять индустриальных парков.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.

#курганскаяобласть #губернатор #шумков #мобидик #импортозамещение