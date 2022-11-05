В Кургане отремонтировали более 3 километров улицы Бурова-Петрова.

«Улица Бурова-Петрова. В этом году прошли ремонтом ее большую часть. Всего более 3 км,
Параллельно привели в порядок тротуары. Где-то отремонтировали, где-то просто построили заново», - сообщил в личном телеграм-канале губернатор Вадим Шумков.
Сейчас, по словам главы региона, идёт завершение работ по тротуарам вдоль проспекта Голикова и перед микрорайоном Рябково.
«Ремонт улицы Бурова-Петрова будет продолжен в следующем сезоне (ещё 2 км) в увязке со строительством ее новой части до ул. Куйбышева», - добавил Вадим Шумков.
Ранее губернатор в посте личного телеграм-канала сообщил, что бюджет Курганской области оказывает финансовую помощь в ремонте фасадов жилых домов. При выборе объектов для ремонта преимущество отдается тем зданиям, в которых в основном живут пожилые люди.
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Источник фото: ТГ-канал губернатора Вадима Шумкова.
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