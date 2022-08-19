В Кургане в День города перекроют для движения центральные улицы

В связи с проведением в Кургане Дня города, центральные улицы частично будут перекрыты для всех видов транспорта с 06.00 ч. до 23.00 ч., сообщает пресс-служба администрации областного центра.

- ул. Ленина – от ул. Гоголя до ул. Климова;

- ул. К. Маркса – от ул. Ленина до ул. Пичугина;

- ул. Советская – от ул. Комсомольская до ул. Ленина;

- ул. Куйбышева – от ул. Комсомольская до ул. Пролетарская.

С 21.30 ч. до 22.30 ч. Будет закрыта для движения ул. Климова – от ул. Ленина до ул. Пичугина.

Транспортное управление города также сообщает об изменении маршрутов общественного транспорта.

- №№ 2, 72, 319, 339, 341, 359 – ул. Красина, ул. Гоголя, ул. Пролетарская, ул. Советская и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях;

- №№ 10, 323 – ул. Пушкина, ул. Гоголя, ул. Пролетарская, ул. Советская, и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях;

- №№ 13, 321 – ул. Пушкина, ул. Гоголя, ул. Б.-Петрова и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях;

- № 36 - ул. Пушкина, ул. Гоголя, ул. Пролетарская(рынолк), ул. Гоголя, ул. Б.-Петрова и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- № 318 – ул. Красина, ул. Гоголя, ул. Б.-Петрова и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- № 331 - ул. Красина, ул. Гоголя, ул. Пролетарская (рынок), ул. Гоголя, ул. Б.-Петрова и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- № 363 - ул. Красина, ул. Гоголя, ул. Пролетарская (рынок), ул. Гоголя, ул. Б.-Петрова и далее по маршруту;

- № №320, 396 – ул. Пушкина, ул. Гоголя, ул. Пролетарская (рынок), ул. Гоголя, ул. Б.-Петрова и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях;

- №№ 6, 306, 316, 324 - ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Савельева, ул. Сибирская, ул. Климова, шоссе им. Тюнина и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.

С 21.30 до 22.30 часов транспорт будет следовать по ул. Б.-Петрова, а/д на пос. Смолино, шоссе им. Тюнина и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- № 26 - ул. Б.-Петрова, ул. Сибирская, ул. Климова, шоссе им. Тюнина и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

С 21.30 до 22.30 часов - по ул. Б.-Петрова, а/д на пос. Смолино, шоссе им. Тюнина и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- № 53 – ул. Красина, ул. Гоголя, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Савельева, ул. Климова, шоссе им. Тюнина и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- № 75 – ул. Криволапова, ул. Гоголя, ул. Пролетарская, ул. Советская и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- № 304 – ул. Ленина, ул. Гоголя, ул. Б.-Петрова и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

№ 378 – ул. Ленина, ул. Гоголя, ул. Пролетарская, ул. Советская и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.