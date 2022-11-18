В Кургане выдали последние паспорта готовности к отопительному сезону

Сегодня в департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области в торжественной обстановке выдали паспорта готовности к отопительному сезону. Церемонию награждения провели заместитель губернатора Константин Малышев и заместитель руководителя Уральского управления Ростехнадзора Евгений Дроздецкий.

Техпаспорта готовности вручили главам Кургана и Шадринска, а также главам Каргапольского, Далматовского, Катайского, Петуховского, Шадринского, Кетовского, Щучанского, Половинского, Макушинского муниципальных округов и Притобольного района.

На прошлой неделе паспорта готовности также были выданы главам 10 муниципальных округов: Белозерского, Мокроусовского, Лебяжьевского, Сафакульевского, Целинного, Варгашинского, Мишкинского, Шумихинского, Шатровского и Куртамышского.

«Вы проделали всю работу в достаточно сжатые сроки. Это говорит о ваших возможностях, вашем интересе, вашей ответственности. Получить паспорт готовности не так просто. Это ведь не просто пачка документов - это работа, это люди, оборудование и техника, которая должна соответствовать нормативам и требованиям», - сообщил представителям муниципалитетов Константин Малышев.

Паспорта готовности выдаются только в том случае, если теплосетевые, теплоснабжающие и другие предприятия жизнеобеспечения, а также потребители тепла выполнят все требования по подготовке к зиме. Документ гарантирует исправность оборудования ресурсноснабжающих организаций, а также безопасность его эксплуатации.

«Процент готовности в этом году – 77,6 по Курганской области. Готовность уменьшилась, но она объясняется многими факторами. При взаимодействии всех коммунальных служб, правительства Курганской области вы справились с задачами, и наша с вами совместная цель - пройти отопительный период без аварийных ситуаций, чтобы обеспечить подачу всех ресурсов нашему населению. Получить паспорт готовности – это не значит вздохнуть и отдыхать», - полагает Евгений Дроздецкий.

Несколько муниципальных округов не получили паспорта готовности. Так, Плотниковский, Давыдовский, Обуховский и Нагорский сельсоветы Притобольного района, а также Альменевский, Звериноголовский, Частоозерский и Юргамышский муниципальные округи не выполнили требования по подготовке к зиме. Но это не значит, что они останутся без тепла. В этих муниципальных округах и сёлах устраняются нарушения, а значит, тепло будет во всей Курганской области.

Анастасия Пережегина. Фото автора.