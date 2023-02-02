В Курганской области ликвидируют детский дом

В связи с сокращением числа детей-сирот в Курганской области принято решение о реорганизации Кипельского филиала Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей №1,говорится в сообщении официального сайта правительства области.

В сообщении также утверждается, что снижение общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Курганской области наблюдается на протяжении последних нескольких лет. На 1 января 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уменьшилось на 312 человек. В семьях воспитываются 93% таких детей, это на 2,1% больше, чем в 2019 году.

В Кипельском филиале, оставшимся без попечения родителей №1, было всего 19 воспитанников. Для трех ребят нашли родителей, и они уже живут в приёмных семьях. До 7 февраля большинство из находящихся пока в Кипели сирот переведут в Введенский филиал центра, по одному ребенку – в Житниково и Далматово, двое – в Катайск, трое – в Курганский детский дом. При принятии решения о переезде в то или иное учреждение учитывали пожелания воспитанников.

В ГУ соцзащиты населения заявили, что у решения о ликвидации Кипельского филиала есть только плюсы. Например, в учреждениях, куда переедут дети, лучше материально-техническая база. В прошлом году в Введенском филиале по инициативе губернатора Шумкова для воспитанников обновили спальный корпус и здание, которое используют как столовую и клуб. В этом году ремонт планируют продолжить. Курганский детский дом отремонтирован в 2021 году.

Село Введенское, куда переедут большинство воспитанников, рядом с областным центром, у детей будет больше возможностей для дополнительного профессионального обучения. Повысится качество медицинского обслуживания.

Введенский филиал, Курганский детский дом и другие учреждения лучше укомплектованы кадрами, в связи с отдаленностью села Кипель от областного центра проблему с дефицитом педагогического персонала несмотря на все усилия, решить не удалось, кроме того, проводимые на регулярной основе проверки постоянно выявляли недочёты в работе.

В управлении соцзащиты добавили, что из 43 человек, которые работали в Кипельском филиале, 20 – обсуживающий персонал.

Каким образом в дальнейшем будут использоваться помещения бывшего детского дома, в сообщении не говорится.