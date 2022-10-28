В Курганской области зафиксирован рост промышленного производства

Сохранить экономическую стабильность региона и показатели, которые отражают её рост – одна из главных задач в условиях санкций, подчеркнул директор департамента экономического развития Владимир Ковалёв, отметив, что эта работа в регионе ведётся успешно. На это указывает тот факт, что индекс промышленного производства в Курганской области за 9 месяцев 2022 года достиг 104,1%, по отношению к уровню аналогичного периода прошлого года.

«О том, много это или мало, можно судить по тому, что, для сравнения, на текущий момент индекс промпроизводства в целом по стране 100, 4% , - пояснил глава экономического ведомства. - Поэтому можно смело сказать, что существующий индекс, отражающий ситуацию в промышленности и экономике Курганской области выше, чем как в целом по стране, так и в отдельных субъектах Уральского федерального округа и Российской Федерации. Основной рост показали обрабатывающие производства – 105, 6%», - сообщил Владимир Ковалев.

По объёму отгруженных товаров собственного производства также превышены показатели прошлого года. Рост - 117%. В денежном выражении общая сумма отгрузки - 129 млрд. рублей. Такое положение дел в экономике региона и меры поддержки бизнеса со стороны властей повышают его инвестиционную привлекательность.

«За первое полугодие текущего года инвестиции в основной капитал составили 19 млрд. рублей или 129 % к соответствующему периоду 2021 года. Это говорит о серьёзном росте», - подытожил цифры статистики директор профильного департамента.

Благодаря совместным усилиям региональных, федеральных органов власти и бизнес-сообщества, Курганская область сделала серьёзный рывок. Сейчас в Национальном рейтинге инвестиционного климата она занимает 15 место. Президент России Владимир Путин отметил наш регион, как субъект федерации с наибольшим прогрессом. Курганская область вошла в десятку регионов с самым низким административным давлением на бизнес и занимает там 7 место.

«За последние три года на территории Курганской области реализован 781 инвестиционный проект, - отметил директор депэкономразвития и пояснил, -135 в промышленной сфере, 335 в сфере АПК, остальные – это услуги, туризм, придорожный сервис и так далее. В рамках этих проектов создано 4, 5 тысячи рабочих мест. Сейчас в стадии реализации находится 619 инвестиционных проектов. Общий объём их финансирования свыше 88 млрд. рублей. Будет создано более 8 тысяч рабочих мест».

Константин Сапунов.

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