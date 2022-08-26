В Курганскую область едет глава МЧС России

Курганскую область посетит Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-лейтенант Александр Куренков. Рабочая поездка запланирована на 1 сентября, День знаний. Об этом «Новому миру» сообщил начальник Главного управления МЧС России по Курганской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский.

- В рамках визита министр вручит государственные награды семи сотрудникам нашего управления, которые отличились при тушении пожаров в 2020-2021 годах. Мы этим очень горды. Семь государственных наград – это высокая оценка деятельности наших ребят, их работы, их подвига, - указал собеседник нашего издания.

Официальная церемония вручения пройдет в торжественной обстановке на Троицкой площади в Кургане, сообщил Юрий Землянский. На ней же губернатор Курганской области Вадим Шумков также наградит лиц, особо отличившихся при тушении пожаров.

В ходе рабочей поездки Александр Куренков ознакомится с деятельностью Главного управления МЧС России по Курганской области, побывает в подразделениях пожарной охраны, узнает, что им необходимо для более эффективного несения службы.

- Также министр МЧС проведет рабочую встречу с губернатором Курганской области Вадимом Михайловичем Шумковым. Они обсудят вопросы обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, вопросы гражданской обороны. Министр даст оценку организации деятельности регионального управления МЧС и того, как мы совместно с Правительством Курганской области обеспечиваем безопасность населения, - раскрыл детали генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский.

Николай Волков.

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