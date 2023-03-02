В селе Митино новый детский сад и сквер назовут именем Немирова

В селе Митино Кетовского округа по инициативе появятся новый детский сад и сквер имени почетного гражданина Курганской области Александра Немирова. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона по итогам рабочей поездки в Кетовский округ.

После запуска нового цеха фасовки овощей Вадим Шумков побывал в Митинской школе, где завершается масштабный ремонт. К этому времени в учебном заведении заменили инженерные сети и электрику, отремонтировали второй этаж, закупили новую мебель в классы, заменили окна, закупили технологическое оборудование в пищеблок, установили детскую площадку, перечисляет пресс-служба губернатора выполненные работы.

В школе обучается около 150 детей из Митино и соседних населенных пунктов.

«Заехали в школу в Митино. Капремонт закончен. Ранее здесь построен ФАП. Сейчас направили в правительство РФ документы по софинансированию строительства детского сада», - сообщил губернатор в телеграм-канале

По словам Вадима Шумкова, в этом году планируется отремонтировать дорогу Митино – Ровная.

Фото пресс-службы губернатора.