В Шадринске дан старт строительству новой школы в Шадринске

В Шадринске стартовало строительство новой школы на 1100 мест. Капсулу с посланием будущим поколением шадринцев в честь этого события заложили губернатор Вадим Шумков, глава города Антон Мокан и директор подрядной организации ООО «ДОН» Сергей Уфимцев.

«Мы давно готовились к этому событию. Оно для нас знаковое. Об этой школе мы говорили с Президентом более двух лет назад. Я благодарен главе государства, что он оказал поддержку. Обращаюсь к подрядчику - сегодня на вас лежит особая ответственность. Закладывая эту капсулу, мы не просто обращаемся к потомкам, мы должны сами сделать все, что от нас зависит, чтобы школа получилась уютной, красивой. Рядом уже второй новый детский сад, спортивные объекты, рядом будут строить жилье для молодых семей», - отметил Вадим Шумков.

Антон Мокан сообщил, что новые школы в Шадринске не открывали с 1984 года. На строительство школы выделено более 787 млн рублей. Для ребят могут создать комфортные условия.

Отметим, что рядом со школой завершается строительство детского сада-яслей на 150 мест, который в сентябре должен принять первых воспитанников. В группах уже начали устанавливать мебель, на территории садика - игровые площадки. Ход работ в рамках рабочего выезда в город также оценил глава региона.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.