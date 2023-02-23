В Шадринске официально открыли новую систему водоснабжения города

В Шадринске завершилось строительство системы водоснабжения города по федеральному проекту «Чистая вода». 15 ноября состоялся ее запуск.Сегодня состоялось официальное открытие водоочистной станции, в котором приняли участие заместитель губернатора Константин Малышев и глава Шадринска Антон Мокан.

По данным правительства Курганской области, на строительство дорогостоящего инфраструктурного объекта водоподготовки и водоочистки на головном водозаборе Шадринска из областного и федерального бюджетов было направлено более 341 млн рублей. До строительства новой станции в городе работала одна система водоснабжения, которую возвели в 70-х годах прошлого века. В 2000-х она уже не могла обеспечить потребности горожан в чистой воде.

Первый этап строительства резервуаров запаса питьевой воды объемом 4800 куб м, с насосной станцией и производительностью 557 куб м/ч завершили в 2020 году.

Второй и третий этап возведения системы реализовывались в 2021-2023 годах. реализовали второй и третий этапы. В ходе реализации второго этапа было отстроено здание водоподготовки, склад для хранения реагентов, используемых на технологические нужды подготовки воды; резервуаров для усреднения потока и концентраций содержащихся химических элементов в исходной подземной воде канализационной насосной станции. Федеральный бюджет выделил на эти цели 285,8 млн рублей, областной - 5,3 млн рублей. На деньги бюджета Шадринска проектировали строительство нового объекта. Контракт на строительно-монтажные работы заключен с ООО «Спецмонтаж».

На третьем этапе пробурили новые артезианские скважины и ликвидировали старые. Построили подземные насосные станции над проектируемыми артезианскими скважинами, реконструировали существующие подземные насосные станции, проложили водовод от проектируемых скважин до площадки водоочистных станций.

На реализацию работ по третьему этапу возведения объекта федеральный бюджет выделил выделено 83,2 млн рублей, областной 1,7 млн рублей. За счет местной казны выполнено проектирование. Контракт на строительно-монтажные работы заключен с ООО «Сити Билдинг» ( CITYBUILDING).

Новая система водоснабжения должна обеспечить качественной питьевой водой большую часть населения Шадринска, в котором сейчас проживает менее 70 тысяч человек.

Фото Данила Старцева.