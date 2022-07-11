В Шадринске продолжается реализация федерального проекта «Чистая страна»

В конце июня 2022 года состоялась рабочая поездка директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов по Курганской области Станислава Носкова в город Шадринск.

Основным объектом посещения стал бывший городской полигон отходов, который в настоящее время рекультивируется в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Для проведения работ предоставлена субсидия из федерального бюджета.

Исполнителю работ по контракту - ООО «ДОН» - предстоит рекультивировать территории площадью 11,81 га. Для сравнения: это примерно половина Шуховского полигона, расположенного вблизи Кургана. Работы по рекультивации предполагают уплотнение шадринской свалки, ее пересыпку двумя слоями песка и слоя на основе бентонитовых глин между ними, нанесение сверху плодородного слоя и засевание на нем трав. В итоге долдолжны получить пологий холм, покрытый многолетними травами. Работы должны завершиться в октябре следующего года, - раскрыл детали Александр Зырянов.

Работы должны быть проведены до конца октября 2023 года. Сумма контракта – 136 млн рублей.

В настоящее время ведется перемещение отходов от периферии к центру участка, формирование компактного тела полигона.