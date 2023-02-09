В Шадринске реализованы 18 проектов по созданию промышленных производств

На заседании Правительства области рассматривали вопрос развития Шадринска. За пару лет здесь реализованы 18 проектов создания и развития промышленных производств. По всем секторам экономики за этот же период создаются почти 1000 новых рабочих мест. Мощными темпами идет благоустройство городской инфраструктуры.

«В прошлом году сдали мост через Исеть. Сейчас завершаются ремонтные работы моста через Канаш. В первом полугодии должны завершить работы по ремонту путепровода через Транссиб. В этом году начнем ремонт 4-го моста в Шадринске - по ул. Первомайской. Выделяем на этот проект почти 75 млн рублей», - написал в своем телеграм-канале губернатор Вадим Шумков.

В прошлом году в городе сделали мини-стадион и 5 площадок благоустройства. В этом году - два больших спортивных объекта - в Осеево на площади более гектара и у лицея № 1. Также в этом году будут благоустроены 5 площадок. В Шадринске отремонтировано порядка 20 км дорог. В этом году запроектирован ремонт 15 км дорог и 15 км тротуаров.

По программе восстановления памятников истории и архитектуры будет отремонтировано 10 объектов.