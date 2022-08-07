Вадим Шумков обсудил с бизнес-сообществом региона создание новых рабочих мест

Губернатор Вадим Шумков 5 августа, встретился с бизнес-сообществом Курганской области, чтобы обсудить дальнейшие планы по развитию производств и реализации инвестиционных проектов. Участие во встрече также приняли заместители губернатора и руководители органов власти.

Вадим Шумков отметил, что в регионе построено 5 индустриальных парков и поданы заявки на строительство ещё двух. Почти 400 предприятий воспользовались таким видом поддержки, как компенсация первого взноса по договорам лизинга нового оборудования. Сейчас резиденты индустриальных парков могут получить до 70% стоимости самого оборудования, остальные - до 50% стоимости, без учёта НДС. Продлен с 2 до 3 лет срок микрозаймов до 5 млн рублей под 0,1% годовых. Всего в регионе действует более 50 мер поддержки бизнеса разного уровня.

Вадим Михайлович подчеркнули, что правительство области готово и дальше финансово да и нефинансово поддерживать инициативы предпринимателей, направленные на расширение, модернизацию предприятий и строительство новых производств за счет областного бюджета, а также помогать получить федеральные меры поддержки. Но одно из главных условий – обеспечение занятости жителей региона, а также достойный уровень оплаты труда работников.

Вадим Шумков попросил работодателей приложить максимальные усилия для сохранения и создания новых рабочих мест», - отметил.

Глава региона поблагодарил всех, кто в прошлом году поддержал инициативу по обеспечению роста заработной платы сотрудников предприятий и сейчас индексирует оплату труда, а также предпринимателей, которые участвуют в реализации благотворительных проектов, вкладывают собственные средства в ремонт учреждений социальной сферы.

В ходе встречи обсудили вопросы подготовки квалифицированных кадров. Предприятиям региона теперь будут помогать не только учреждения профессионального образования, но и специально созданный Центр опережающей профессиональной подготовки, созданный на базе Курганского госколледжа. По запросу работодателей центр готов провести обучение или переобучение сотрудников, в том числе на базе самого предприятия. Переобучение сотрудников также по запросу работодателей проводит и Главное управление по труду и занятости населения, как благодаря организации курсов за счет регионального финансирования, так и в рамках нацпроекта «Демография» для сотрудников старше 50 лет и молодых мам.

В Курганской области снизился уровень регистрируемой безработицы. На 1 июня он составлял 1,3%. На 1 августа уже 1,2%. Тем не менее, вопрос сохранения действующих рабочих мест и создания новых – на особом контроле правительства региона.

По информации пресс-службы Курганской области.