Вадим Шумков обсудил с фермерами Ивановыми из Звериноголовского округа планы по развитию КФК

Губернатор Вадим Шумков в рамках рабочей поездки в Звериноголовский муниципальный округ посетил крестьянско-фермерское хозяйство семьи Ивановых и обсудил с ними планы по развитию КФК. В сообщении говорится, что Ивановы планируют получить субсидии на строительство фермы и на увеличение поголовья. Положительный опыт реализации проектов с господдержкой уже есть.

На данный момент в хозяйстве отца и сына около 800 голов крупного рогатого скота, 300 голов лошадей. Однако главной целью фермеров является развитие, поэтому на одной из площадок строится модульная ферма, для которой закупают еще 200 голов КРС породы «Герефорд».

Боле того, на площадке в селе Труд и Знание установлен зерносушильный комплекс, часть затрат на оборудование компенсировали из бюджета. Сейчас устанавливают семенной комплекс в Озёрном, фермеры также подают документы на господдержку. Фермеры выращивают в хозяйстве десять культур, в том числе произрастают и кормовые, для их скота. Глава КФХ Николай Иванов отметил, что потребность в ответственных работниках есть – в хозяйстве работают 50-60 человек. В рамках гранта на «Семейную ферму», который Ивановы получили на развитие хозяйства, планируется создать еще пять новых рабочих мест на селе, - рассказал директор департамента АПК Павел Кощеев. Глава региона поручил директору департамента АПК проработать возможности дальнейшей поддержки развивающегося КФХ.

Вадим Михайлович Шумков рассказал о своей поездке в Звериноголовский округ и визите фермеров Ивановых в своём телеграм-канале: «Отец и сын Ивановы. За пару лет пока не были у них в гостях, база серьезно разрослась. Установлены новые объекты, приведены в порядок действующие. Приобретено с нашей поддержкой много новой техники и оборудования, увеличено поголовье. Сейчас будет ставиться ещё одна новая ферма. Виды на урожай хорошие. Планируют новый проект. А мы снова поддержим», - написал глава региона.

Информация и фото предоставлены от пресс-службы губернатора Курганской области.