Вадим Шумков показал Сергею Степашину благоустроенную набережную и Горсад

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сегодня, 24 августа, показал председателю Попечительского совета Публичной правовой компании «Фонд развития территорий» Сергею Степашину благоустроенную набережную реки Тобол.

На набережной оживлённо, играли уличные музыканты, воспитанники художественной школы имени Илюшина писали эскизы, на нижнем ярусе юные спортсмены проводили тренировку.

Набережная пользуется популярностью у горожан, это любимое место отдыха взрослых и детей.

Сергей Степашин и Вадим Шумков посетили Троицкий храм на одноименной курганской площади. Их встретили митрополит Курганский и Белозерский Даниил и член Совета Федерации РФ от Курганской области Сергей Муратов, принимавший активное участие в строительстве храма. Сенатор рассказал Сергею Степашину об архитектурных особенностях культового сооружения, после чего все прошли в храм.

Вадим Шумков, Сергей Степашин, митрополит Даниил и Елена Ситникова прогулялись по горсаду и оценили его благоустройство. Губернатор рассказал историю городского сада, объяснил, какие работы по благоустройству были проведены. Здесь плиткой выложили дорожки, установили новые скамейки и урны, оборудовали детскую и спортивные площадки. Сделали Горсад комфортным для отдыха и прогулок горожан.

Добавим, что сегодня Сергей Степашин и Вадим Шумков вручили ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья, осмотрели территорию комплексной жилой застройки на озере Чёрное в Заозёрном и высадили хвойную аллею.