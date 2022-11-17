Вадим Шумков: «Помогали и будем помогать»

По заявлению Министерства обороны РФ, в стране успешно завершена частичная мобилизация. Губернатор Курганской области Вадим Шумков одним из первых включился в процесс обеспечения мобилизованных экипировкой и поддержки их семей. Опыт Зауралья потом использовали многие регионы России. Эта информация прозвучала в ходе интервью губернатора.

- Конечно, мы поддерживаем и будем поддерживать мобилизованных и их семьи. Мы начали это делать еще до объявления частичной мобилизации. Любые военные действия, к сожалению, связаны с гибелью людей. Первые погибшие зауральцы появились еще весной этого года. Правительство региона сразу приняло решение выплачивать их семьям по 1 млн рублей. Мы это обязательство выдерживаем по сей день, - рассказал Вадим Шумков.

Помимо этого губернатор поручил всем главам муниципальных образований взять на себя все расходы, связанные с погребением военнослужащих. Буквально с первого дня проведения спецоперации регион включился в работу по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса.

- Отправили туда более 250 тонн различной продукции. А когда воинская часть, расквартированная в Щучанском муниципальном округе, начала принимать участие в боевых действиях, мы также включились в ее поддержку – приобретали общевойсковое имущество, различные виды снаряжения и экипировки для ребят. На сегодняшний день только для этой воинской части мы отправили продукции примерно на 12 млн рублей. Для других воинских частей и силовых ведомств, участвующих в СВО, мы также оказали поддержку на несколько десятков миллионов рублей, - указал глава региона.

По словам Вадима Шумкова, когда была объявлена частичная мобилизация, система военкоматов, к сожалению, оказалась не совсем готова к этому. Отправлять ребят в пункты сбора «голыми и босыми» со стороны государства было бы непорядочно, считает он. Поэтому с первого дня областные власти стали обеспечивать мобилизованных курганцев теплыми ковриками, спальными мешками, многоразовой посудой, аптечками и другими необходимыми предметами.

- Когда наших ребят доставили в воинскую часть в Елани, возникло понимание, что нужно покупать еще, потому что не хватало теплого белья, балаклав, маскхалатов, снаряжения по военной части. Потребовалось общевойсковое имущество – те же самые печки, газовые плитки, палатки, специальное снаряжение. Конечно, мы все эти вещи купили и отправили. На это потратили более 40 млн рублей на сегодняшний день. Сейчас заказали еще наколенники, налокотники, и стараемся выполнить наше обещание по разгрузкам, чтобы они не рвались и были достаточно удобными, - рассказал Вадим Шумков.

Когда в армию призывают взрослого мужчину, естественно, возникает вопрос, что будет с его семьей. Поэтому по поручению губернатора в Курганской области был составлен «социальный портрет» семей мобилизованных – какая в чем нуждается.

- Мы ввели единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей, и уже несколько сотен семей воспользовались этой возможностью. Потом стали решать бытовые вопросы: кому-то отремонтировали кровлю, кому-то – печь, кому-то завели в дом газ, кому-то организовали лечение больного члена семьи, кому-то помогли закончить ремонт. Работы оплачивает областной бюджета. На эти цели мы направили уже более 17 млн рублей. Помимо этого раздали семьям военнослужащих уже несколько тысяч продуктовых наборов, - рассказал Вадим Шумков.

Во время посещения воинской части в Щучанском муниципальном округе губернатор заметил, что в поселке, где живут семьи военнослужащих, не хватает детских игровых объектов. Он распорядился решить этот вопрос. На днях местный глава отрапортовал, что там выстроен детский игровой городок. Областной бюджет направил на это 3 млн рублей.

- Наша задача – не завалить деньгами, а целевым образом, точечно выбрать вопросы, наиболее чувствительные для мобилизованных и членов их семей. Недавно, например, приняли решение дополнительно выплатить из областного бюджета каждому мобилизованному по 50 тыс. рублей. На это тоже были направлены весьма значительные суммы. Помогали и будем помогать, - пообещал глава региона.

Николай Волков.

Фото пресс-службы губернатора.