Вадим Шумков раскрыл суть патриотизма, как он его понимает

Слова нужно подтверждать делами. Это касается, в том числе, и любви к Родине. Она должна выглядеть так, чтобы было понятно: мы ее любим. Такое убеждение высказал губернатор Курганской области Вадим Шумков, выступая перед зауральским бизнес-сообществом и отвечая на вопрос одного из предпринимателей о благоустройстве населенных пунктов.

Глава региона заявил, что готов поддержать предложения жителей по благоустройству территорий. Однако нельзя подходить к этому вопросу огульно. В условиях ограниченности средств при их распределении приходится учитывать много факторов. Среди них первоочередность задач по улучшению среды обитания населения, количество жителей, которых реально коснется улучшение, и так далее, и тому подобное.

Проще говоря, нецелесообразно вбухивать миллионы рублей в какой-нибудь парк, если в населенном пункте не решена проблема водоснабжения, которая для нормальной жизни людей, естественно, более важна. Без качественной питьевой воды они будут уезжать, и в населенном пункте останутся только две достопримечательности – сгнивший водопровод и великолепный парк с новыми каруселями.

Тем не менее, в плане благоустройства в Курганской области многое делается.

- Меняется не только Курган. В Шадринске благоустроена набережная, центральная площадь, 3-километровая аллея, полностью реконструируется горсад и большое количество малых площадок. Происходят изменения в Далматово, Варгашах, Звериноголовском, Петухово и других райцентрах. Но, к сожалению, денег на всех не хватает, - констатировал губернатор.

Одновременно с этим Вадим Шумков категорически против простого – что называется, для галочки – освоения средств. Когда, по его словам, за несколько миллионов укладывается асфальт, похожий на перловую кашу, или устанавливаются бордюры, но не каменные, а из досок, или посеянная на газонах трава не всходит, - это не есть рачительное расходование средств бюджета.

- Нельзя так. Люди сами должны хотеть жить красиво. Не требовать этого от государства, а самим делать свое дело хорошо и беречь созданное чужими руками. Если мы ставим стеклянные остановки по городу, а на следующий день их 14 штук разбивают, как это назвать? Если мы делаем ремонт так, что за него не хочется платить и хочется поскорей переделать, что это такое? – недоумевает губернатор.

По его словам, мы часто глумимся над европейцами и американцами, и нередко делаем это оправданно. Считаем, что мы большие патриоты, чем они. Но в чем проявляется любовь к Родине? Вадим Шумков полагает, что это можно сравнить с любовью к женщине.

- Если у вас женщина неухоженная и в синяках, вы любите ее? Конечно, есть такие индивидуумы, но это исключение, их единицы. Любимая женщина должна выглядеть красиво, по ней должно быть видно, что вы любите ее. Разве по нашим населенным пунктам видно, что мы их любим? А ведь это наша Родина. Она не где-то там далеко или высоко, в облаках. Это ваш дом, ваш двор, ваша школа и так далее. Покажите, что вы их любите! – призвал глава региона.

По мнению Вадима Шумкова, вопрос упирается не только и не столько в деньги. И уж тем более не в голословные заявления о любви.

- Слова всегда надо подтверждать делами, конкретными поступками. В том числе и любовь к Родине. Она должна выглядеть так, чтобы было понятно: мы ее любим, - указал губернатор Курганской области.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.