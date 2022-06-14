Вадим Шумков рассказал о первом транше в 265 млн рублей на ремонт магистральных сетей на улице Коли Мяготина

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем телеграмм-канале сообщил, что принял участие в ВКС с участием заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, в ходе которого обсуждался вопрос о начале ремонта магистральных сетей под улицей Коли Мяготина.

«Нам согласован первый транш - 265 млн рублей. Планируется начать в этом году после получения финансирования.

Сама улица откровенно в плохом состоянии. Это общеизвестно. Вместе с тем, чтобы сделать дорогу, надо вначале разбираться с сетями, вернее, с их остатками, которые никто не ремонтировал более 40 лет.

Тех, кто регулярно врывается в инет с комментарием в стиле «доколе», информирую, что ремонт сетей под улицей Коли Мяготина и Дзержинского стоит порядка млрд рублей. Это без стоимости дорожного полотна и тротуаров.

Разумеется, этих денег у региона нет - мы хорошо растём по доходам последние три года, но пока по-прежнему намного меньше зарабатываем, чем тратим, даже на содержание, не говоря о капитальных инвестициях. А большое количество основных объектов строятся и ремонтируются с привлечением средств федерального бюджета и соседних регионов.

Потому, если есть желание принять деятельное участие, не фонтанируя неприкладными идеями и эмоциями - мы всегда открыты», - предложил оппонентам глава региона.

Фото Николая Пушилина.