Вадим Шумков в День защитника Отечества особо обратился к участникам спецоперации

Губернатор Вадим Шумков в День защитника Отечества особо обратился к военнослужащим 232-й гвардейской реактивной артиллерийской Пражской Краснознаменной ордена Суворова бригады, мобилизованнымземлякам и добровольцам:

«Дорогие наши ребята, все, кто сегодня выполняет свой воинский долг, не посрамив память дедов и прадедов, отважно каждый день идёт в бой за Отчизну, за своих родных, за свой дом, за мирное небо над головой своих детей, День защитника Отечества - это именно ваш праздник. Сердечно благодарю вас за ваш ратный подвиг, мужество и героизм. Желаю поскорее вернуться домой, к своим семьям, с победой. А мы продолжим поддерживать вас всем, чем необходимо. Помогай вам Бог. С праздником!»

Губернатор Курганской области В.М. Шумков