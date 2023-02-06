Валентина Матвиенко поздравила курганцев с 80-летним юбилеем области

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко поздравила курганцев с 80-летием со дня образования области. В поздравительной телеграмме в адрес губернатора Вадима Шумкова она подчеркнула, что эта земля с богатым историческим прошлым и уникальным наследием.

«Ее жители бережно хранят и приумножают традиции, заложенные старшими поколениями. На территории области находятся удивительные природные и археологические объекты, ценные памятники культуры, являющиеся достоянием России. Среди них загадочные «грязевые вулканы Зауралья» - так называемые Ерохинские квашни, целительные соленые озера Медвежье и Горькое, древняя обсерватория – археопарк «Святилище Савин», многочисленные монастыри и храмы, выполненные в различных архитектурных стилях», - отметила Валентина Матвиенко.

По словам руководителя СФ, сегодня Курганская область укрепляет свой индустриальный и социально-экономический потенциал. Значительные успехи достигнуты в машиностроительной, металлургической и фармацевтической отраслях промышленности. Ведется планомерная работа в транспортно-логистическом и агропромышленном комплексах региона.

Валентина Матвиенко считает, что областные власти многое делают для повышения уровня жизни людей, поддерживаю предпринимательские инициативы.

Она выразила уверенность в том, что дальнейшем Курганская область будет активно участвовать в решении приоритетных общенациональных задач.