Владимир Якушев: «Реализация инфраструктурных проектов повышает устойчивост

Реализация инфраструктурных проектов повышает устойчивость российской экономики. Такое мнение высказал полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев во время заседания штаба Правительственной комиссии по региональному развитию. Основной темой стали вопросы строительства школ, детских садов, дорог и других объектов инфраструктуры, которые возводятся по национальным и федеральным проектам.

Владимир Якушев отметил, что благодаря проектам создаются новые рабочие места, дорожная и коммунальная инфраструктура. «Формируется современная, комфортная городская и образовательная среда, растёт качество жизни людей. Продолжение этих проектов – эффективный ответ на вызовы, созданные санкционным давлением», - сказал полпред.

В УрФО 84 таких проекта. С привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов планируется реализовать 46 проектов. Как сообщает пресс-служба полпредства, ещё 24 проекта модернизации коммунальной инфраструктуры финансируются из Фонда национального благосостояния, а на 14 новых инфраструктурных проекта в трёх регионах Уральского федерального округа средства поступят от реструктуризации бюджетных кредитов.