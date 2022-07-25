Владимир Якушев: «В случае с природными пожарами регионам нужно работать на опережение»

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами УрФО. Основные темы: ситуация с природными пожарами в регионах округа, рост заболеваемости коронавирусом, обстановка на рынке труда, подготовка к отопительному сезону и ход решения проблем обманутых дольщиков

На 25 июля в УрФО действует 24 природных пожара на площади 3400,3 га: один на территории Свердловской области (0,3 га), остальные – в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Стоит жаркая погода, есть вероятность, что ситуация с природными возгораниями будет ухудшаться. На первоначальном этапе справиться с пожарами собственными ресурсами у регионов получается не всегда. Поэтому нужно работать на опережение: заранее запрашивать дополнительные силы и средства у соседних территорий, привлекать их работе. В случае с природными пожарами лучше перестраховаться, чем выпустить огненную стихию из-под контроля», – акцентировал Владимир Якушев.

По информации пресс-службы полпредства УрФО.