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Власти Кургана опровергли информацию, что работающим на ремонте Некрасоввского моста, не выплачивается зарплата

По информации подрядчика, задолженности по выплате заработной платы перед рабочими у него нет.

11 июня, 2022 - 14:31
Информация, которую распространили некоторые паблики и СМИ, о том, что подрядчик, работающий на ремонте Некрасовского моста, не платит рабочим зарплату, недостоверна. По информации руководителя подрядной организации, задолженности по выплате заработной платы перед работниками у него не было и нет. Он готов к любым проверкам. Он также сменил бригаду, которая плохо работала и сорвала график и сейчас меняет прораба.

Как сообщает официальный паблик админстрации Кургана, в настоящее время на объекте заканчиваются демонтажные работы, идет разборка бетонных плит, это наиболее трудоёмкий и наиболее труднозатратный по времени процесс. Рабочие приступили к ремонту шкафных конструкций. По заверению руководителя подрядной организации, при устройстве шкафных стенок количество работников на объекте может быть даже увеличено.

 
 
 
 
 
11 июня, 2022 - 14:31

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