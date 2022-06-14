Власти Кургана опровергли информацию, что работающим на ремонте Некрасоввского моста, не выплачивается зарплата

Информация, которую распространили некоторые паблики и СМИ, о том, что подрядчик, работающий на ремонте Некрасовского моста, не платит рабочим зарплату, недостоверна. По информации руководителя подрядной организации, задолженности по выплате заработной платы перед работниками у него не было и нет. Он готов к любым проверкам. Он также сменил бригаду, которая плохо работала и сорвала график и сейчас меняет прораба.