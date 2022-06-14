Как сообщает официальный паблик админстрации Кургана, в настоящее время на объекте заканчиваются демонтажные работы, идет разборка бетонных плит, это наиболее трудоёмкий и наиболее труднозатратный по времени процесс. Рабочие приступили к ремонту шкафных конструкций. По заверению руководителя подрядной организации, при устройстве шкафных стенок количество работников на объекте может быть даже увеличено.
Власти Кургана опровергли информацию, что работающим на ремонте Некрасоввского моста, не выплачивается зарплата
По информации подрядчика, задолженности по выплате заработной платы перед рабочими у него нет.
11 июня, 2022 - 14:31
Информация, которую распространили некоторые паблики и СМИ, о том, что подрядчик, работающий на ремонте Некрасовского моста, не платит рабочим зарплату, недостоверна. По информации руководителя подрядной организации, задолженности по выплате заработной платы перед работниками у него не было и нет. Он готов к любым проверкам. Он также сменил бригаду, которая плохо работала и сорвала график и сейчас меняет прораба.
11 июня, 2022 - 14:31
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